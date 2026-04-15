歌手の尾藤イサオ（82）が、15日放送のテレビ朝日系『徹子の部屋』（月〜金後1：00）に出演する。【写真】82歳には見えない！元気いっぱいの尾藤イサオソロ歌手としてメジャーデビューして今年で62年になる尾藤。82歳の現在もステージに立ち続けている尾藤の元気の秘訣はウォーキングと銭湯に行くこと。今年は28年ぶりの新曲のレコーディングに挑戦したそうで、ロカビリーらしく寝ながら歌詞を覚えたと明かす。80代になっ