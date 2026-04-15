今回は、大型連休のたびに長期滞在する義理の家族に悩まされる女性のエピソードを紹介します。やりたい放題な義理の家族にモヤモヤ…「毎年大型連休や年末年始、お盆の時期になると、義両親や義姉妹がうちにやってきます。義両親には『孫のお世話をしてあげる』と言われるのですが、子供たちの世話なんてしてもらったことはありません。それに、義両親や義姉妹はうちで大量に私の作ったご飯を食べ、1週間ほど滞在するので、食費も