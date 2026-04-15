今回は、大型連休のたびに長期滞在する義理の家族に悩まされる女性のエピソードを紹介します。

やりたい放題な義理の家族にモヤモヤ…

「毎年大型連休や年末年始、お盆の時期になると、義両親や義姉妹がうちにやってきます。義両親には『孫のお世話をしてあげる』と言われるのですが、子供たちの世話なんてしてもらったことはありません。

それに、義両親や義姉妹はうちで大量に私の作ったご飯を食べ、1週間ほど滞在するので、食費もバカになりません。でもそのことに対しお礼も言われず、もちろんお金を出してくれるわけでもなく……。

さらに家を散らかし放題で、片付けるのは私の役目。『うちは無料のホテルじゃないのに……』とモヤモヤします。夫も自分の家族に一切注意してくれません。

今年のゴールデンウィークも義理の家族が来ますが、今から憂鬱で仕方ありません」（体験者：30代女性・会社員／回答時期：2026年3月）

▽ せめて感謝の言葉があってもいいと思いますよね。夫も自分の家族のやりたい放題にさせている、というのもイライラしますよね……。

※Googirlが独自にアンケートを実施し、集めたGoogirl読者様の体験談をもとに記事化しています。