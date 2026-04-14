フィッシング対策協議会(Council of Anti-Phishing Japan)はこのほど、金融機関をかたるフィッシングおよび国民健康保険料の支払い依頼に偽装したフィッシングの報告を受けているとして緊急情報を公開した。金融機関をかたる攻撃では認証情報を窃取し、国民健康保険料の支払い依頼に偽装した攻撃ではPayPayアプリを通じた送金を要求してくるという。緊急情報：「フィッシング対策協議会Council of Anti-Phishing Japan｜ニュース