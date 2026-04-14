◆米大リーグ フィリーズ―カブス（１３日、米ペンシルベニア州フィラデルフィア＝シチズンズバンクパーク）

フィリーズのＫ・シュワバー外野手（３３）が１３日（日本時間１４日）、本拠地・カブス戦に「２番・ＤＨ」で先発出場。初回にマークした２試合ぶりの５号先制ソロは衝撃の“片手片ひざ弾”となった。

０―０の初回１死。右腕アサドの投じた２球目は低めに沈むチェンジアップ。見逃せばボール球だったが、シュワバーは体を低くしてすくい上げた。フォロースルーは右手一本。打ち終わった時には左膝が地面に着いていたが、打球速度１０３・５マイル（約１６６・６キロ）、角度２９度、飛距離４１４フィート（約１２６・２メートル）でセンターの茂みに着弾した。

昨季はドジャース・大谷翔平投手（３１）を上回る５６本塁打、１３２打点でリーグ２冠に輝いたシュワバーは今季も大谷の最大のライバルとなりそうで、初回に５本塁打とした時点で大谷らと並んでリーグ２位タイに浮上。３回には今季初の２打席連発となる６号２ランを放ち、現時点で単独２位とした。

２３年３月６日に行われたＷＢＣ前の侍ジャパン強化試合（京セラＤ）では、当時エンゼルスの大谷が阪神・才木浩人から衝撃アーチ。３回２死一、二塁で低めのフォークに体勢を崩されながらも右手一本、最後は左膝を着きながらセンター右の３階席に３ランを打ち込んだ。