モンクレール グループは4月13日、田村直裕CEOが会長に就任し、田保博史氏をCEOに任命したことを発表した。【画像をもっと見る】新体制は、戦略的な市場における継続的な成長と長期的な発展を支えるグループの取り組みを反映。新CEOの田保氏は、リシュモン ジャパンからモンクレール ジャパンに入社し、直近ではデルヴォー・ジャパンのCEOを務めたほか、イヴ・サンローランで10年以上の経験を持ち、ジャパンの社長や北東アジア