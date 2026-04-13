【モデルプレス＝2026/04/13】元乃木坂46の矢久保美緒が4月12日、自身のInstagramを更新。イメージチェンジしたショットを公開した。【写真】23歳元乃木坂「雰囲気がぜんぜん違う」印象一変のハイトーンヘア◆矢久保美緒、ハイトーンカラーにイメチェン矢久保は「染めました！ハイトーン」と＝LOVEの楽曲「推しのいる世界」の歌詞で報告し、屋外で撮影したソロショットを投稿。これまでのブラウンから一転、透き通るようなハイトー