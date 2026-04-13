『週刊プレイボーイ』のグラビアに登場した石浜芽衣虹のコンキスタドール、"めめ"こと石浜芽衣（いしはま・めい）ちゃんが、4月13日（月）発売『週刊プレイボーイ17号』のグラビアに約2年ぶりに登場！かわいらしさは当時からマシマシに、そしてどこか大人で、色っぽさも。全国ツアー直前のレッスンで多忙な中、つかの間の慰安旅行へ――。【写真】石浜芽衣のグラビア＊＊＊【「最高だねぇ」ってメンバーは言ってくれます！】