ホテルで無銭飲食した疑い 建設作業員の男（28）を逮捕 鹿児島市内のホテルで無銭宿泊などをした疑いで、建設作業員の男が逮捕されました。 詐欺の疑いで逮捕されたのは、鹿児島市に住む建設作業員の男(28)です。 警察によりますと、男は今年1月5日の午前2時半ごろから午前5時ごろまでの間、鹿児島市のホテルに宿泊。 部屋代と飲食代、あわせて約6700円を支払わずに立ち去る 部屋でウイスキー1本を注文して飲み、部