13日、ソウルでの会談で握手する韓国の李在明大統領（右）とポーランドのトゥスク首相（共同）【ソウル共同】韓国の李在明大統領とポーランドのトゥスク首相が13日、ソウルで会談した。韓国大統領府によると、これまで連携を強めてきた防衛産業をはじめ、エネルギーやインフラ、宇宙など幅広い分野での協力強化を確認し、両国関係を「包括的戦略パートナーシップ」に格上げすることで合意した。韓国は近年、ポーランドとの間で