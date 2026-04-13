任期満了に伴う出水市長選挙で3期目の当選を果たした現職の椎木伸一さんに、13日、当選証書が手渡されました。 任期満了に伴う出水市長選挙は、12日夜、開票の結果、▼現職の椎木伸一さん(66)が1万5346票、▼新人の田上真由美さん(62)が8665票で、椎木さんが3回目の当選を果たしました。 椎木さんは2期8年の実績を強調し、市政の継続を訴えてきました。 投票率は59.11%で、4年前の前回を1.94ポイント上回りました。 一夜明