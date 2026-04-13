藤井 風が日本時間12日、アメリカ・カリフォルニア州インディオで開催されている音楽フェスティバル『Coachella Valley Music and Arts Festival 2026』（1週目）に出演。「It's Alright」からライブがスタートし、圧巻の全10曲を披露した。【動画】圧巻！藤井 風「Okay, Goodbye」Live at Coachella 2026パフォーマンスの模様は同フェスのYouTubeチャンネルでも配信され、多くのファンが視聴した。ライブパフォーマンスの中