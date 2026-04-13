藤井 風、『Coachella 2026』で圧巻の10曲 「Okay, Goodbye」ライブ映像が公開に
藤井 風が日本時間12日、アメリカ・カリフォルニア州インディオで開催されている音楽フェスティバル『Coachella Valley Music and Arts Festival 2026』（1週目）に出演。「It's Alright」からライブがスタートし、圧巻の全10曲を披露した。
【動画】圧巻！藤井 風「Okay, Goodbye」Live at Coachella 2026
パフォーマンスの模様は同フェスのYouTubeチャンネルでも配信され、多くのファンが視聴した。
ライブパフォーマンスの中から「Okay, Goodbye」の映像が、同チャンネルで公開されている。同動画は、同タイミングで公開された他アーティストの映像と比較しても再生回数が伸びており、コメント欄には国内外から多くの反応が寄せられている。
今回のステージには、シャイ・カーター（Cho）、ARIWA（Cho／ASOUND）、江崎文武（※崎＝たつさき Key／WONK）、TAIKING（Gt／Suchmos）、KOBY SHY（Ba）、佐治宣英（Dr）が参加。KOBY SHYがバンドマスターを務めた。
なお、藤井は18日（日本時間19日）にも同フェスの2週目のステージに登場する予定。
【動画】圧巻！藤井 風「Okay, Goodbye」Live at Coachella 2026
パフォーマンスの模様は同フェスのYouTubeチャンネルでも配信され、多くのファンが視聴した。
今回のステージには、シャイ・カーター（Cho）、ARIWA（Cho／ASOUND）、江崎文武（※崎＝たつさき Key／WONK）、TAIKING（Gt／Suchmos）、KOBY SHY（Ba）、佐治宣英（Dr）が参加。KOBY SHYがバンドマスターを務めた。
なお、藤井は18日（日本時間19日）にも同フェスの2週目のステージに登場する予定。