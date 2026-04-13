俳優の及川奈央（44）が、13日までに自身のYouTubeを更新。まさかの“デビュー”を報告した。【写真あり】こちらもすてき…44歳・及川奈央、衝撃の“劇的チェンジ”再び＜ビフォーアフター公開＞自動販売機（以下／自販機）好きで全国の自販機を巡っているという及川はこの日、宮城県栗原市の自販機ミュージアムを来訪。そこに並んださまざまな自販機をみていくなかで、「じゃーん、NAO OIKAWA自販機です！」と紹介。「ラッピ