44歳・及川奈央、まさかの“デビュー”「ご縁がつながって…」
俳優の及川奈央（44）が、13日までに自身のYouTubeを更新。まさかの“デビュー”を報告した。
【写真あり】こちらもすてき…44歳・及川奈央、衝撃の“劇的チェンジ”再び＜ビフォーアフター公開＞
自動販売機（以下／自販機）好きで全国の自販機を巡っているという及川はこの日、宮城県栗原市の自販機ミュージアムを来訪。そこに並んださまざまな自販機をみていくなかで、「じゃーん、NAO OIKAWA自販機です！」と紹介。「ラッピング自販機を作って頂きました」と、自身が“自販機デビュー”したことを伝えた。
この自販機の中に飾ってあるものは実際に販売しているものではないといい、「飾りで、ドリンクでもキーホルダーもないんですが、YouTubeから切り抜いた写真とQRコード（がある）」と紹介。及川の自販機巡りの動画を見た名取市の会社から「自販機作りませんか？」とオファーがあったといい、「そのご縁がつながって、このような形になりました」と経緯を伝えた。
その後も展示されたさまざまな自販機を見て回り、「なんかこの中の一員になれてうれしい」と素直に喜んだ。
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自動販売機（以下／自販機）好きで全国の自販機を巡っているという及川はこの日、宮城県栗原市の自販機ミュージアムを来訪。そこに並んださまざまな自販機をみていくなかで、「じゃーん、NAO OIKAWA自販機です！」と紹介。「ラッピング自販機を作って頂きました」と、自身が“自販機デビュー”したことを伝えた。
その後も展示されたさまざまな自販機を見て回り、「なんかこの中の一員になれてうれしい」と素直に喜んだ。