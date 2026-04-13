撮影：阿部章仁 物語を知らない人でも、音楽を聴けば「あ！この曲知ってる！」となる、劇団四季ミュージカル『マンマ・ミーア！』がKAAT神奈川芸術劇場にて4月5日（日）開幕しました。首都圏での上演は、2020年以来約6年ぶりとなります。 ミュージカル『マンマ・ミーア！』は1999年4月6日、「ABBAデビュー25周年」で盛り上がるロンドンのプリンス・エドワード劇場にて開幕しました。 『