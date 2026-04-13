ヘンリー王子は亡き母親ダイアナ元妃を偲んでアフリカ・レソトに設立した慈善団体「センテバレ」から名誉毀損で訴えられたが、この訴えを「不快かつ有害」だと非難し、訴訟の正当性を疑問視する声明を発表した。英紙ミラーが先日、報じた。ヘンリー王子が亡き母ダイアナ妃を偲んで２００６年に設立に尽力した同団体は、ボツワナとレソトの若者、特にＨＩＶやエイズと共に生きる若者への支援を行っていた。しかしヘンリー王子