開催：2026.4.13 会場：ドジャースタジアム 結果：[ドジャース] 2 - 5 [レンジャーズ] MLBの試合が13日に行われ、ドジャースタジアムでドジャースとレンジャーズが対戦した。 ドジャースの先発投手は佐々木朗希、対するレンジャーズの先発投手はジェーコブ・デグロムで試合は開始した。 1回裏、1番 大谷翔平 初球を打って右中間スタンドへのホームランでドジャ