BS-TBSの木曜ドラマ23枠（毎週木曜後11：00〜11：30）で、人気ドラマ『天狗の台所』Season3が、今秋に放送されることが決定した。【画像】レギュラーキャスト3人のソロカット本作は、天狗の末裔たちが織りなす“丁寧な暮らし”と食をテーマにした物語。原作は田中相による同名漫画（講談社「月刊アフタヌーン」連載）で、原作者監修のもとオリジナルストーリーが展開される。2024年12月にSeason2が終了して以降、続編を望む