駒木根葵汰×塩野瑛久×越山敬達が続投『天狗の台所』Season3、2026年秋放送決定
BS-TBSの木曜ドラマ23枠（毎週木曜 後11：00〜11：30）で、人気ドラマ『天狗の台所』Season3が、今秋に放送されることが決定した。
【画像】レギュラーキャスト3人のソロカット
本作は、天狗の末裔たちが織りなす“丁寧な暮らし”と食をテーマにした物語。原作は田中相による同名漫画（講談社「月刊アフタヌーン」連載）で、原作者監修のもとオリジナルストーリーが展開される。2024年12月にSeason2が終了して以降、続編を望む声が多く寄せられていた中で、待望の新シーズンが実現した。
メインキャストには、飯綱基（いづな・もとい）役の駒木根葵汰、愛宕有意（あたご・ゆい）役の塩野瑛久、飯綱（いづな）オン役の越山敬達が引き続き出演。さらにSeason3では新キャストの登場も予定されている。
Season2では、オンがニューヨークへ戻り、有意は起業を決意、基は天狗の里で暮らし続けるなど、それぞれ別々の道を進んだ3人。Season3では、再び里に集うところから物語が始まる。今回はどんな出会いと、料理が登場するのか楽しみだ。
駒木根は「またあの世界が戻ってくると思うと自然と笑みがあふれ出てくる。“食”を通じた温かい時間や日常の小さな幸せを丁寧に届けたい」とコメント。塩野も「穏やかで贅沢な時間に帰れることがうれしい。“おいしいものはみんなで食べるのが一番”という喜びを分かち合いたい」と語った。
越山は「オンと向き合って4年目。自分自身の成長を記録してもらっているドラマでもあります。だからこその関係性の深まりが、作品にも反映されていたら」とし、「今回も、旬の食材を使った、おいしそうで真似したくなるような料理がたくさん登場する」と見どころを語っている。
また、原作者の田中は「素直に驚き、うれしい気持ちでいっぱい」とし、五箇公貴プロデューサーも「ファンの支えがあってこそのSeason3。これまでとは少し違う部分もあるので楽しみにしてほしい」とコメントしている。
■駒木根葵汰（飯綱基役）のコメント
『天狗の台所season3』制作決定しました。
改めまして、飯綱基役の駒木根葵汰です。
1人の作品ファンとして、またあの世界が戻ってくるのかと思うと自然と笑みがあふれ出てきます。
今回はこれまで以上に村の人々の関係性や成長、そして“食”を通じた温かい時間を丁寧に届けられたらと思っています。
日常の中にある小さな幸せや、誰かと囲む食卓の尊さを、またこの作品で感じてもらえたらうれしいです。
そして何よりも自分自身が楽しみながらのびのびとやっていけたらと思います。
皆様の日常にささやかな癒しをお裾分けしますので放送までお楽しみに！
■塩野瑛久（愛宕有意役）のコメント
言ったか言わずか「おかわり」の声を聞きつけて天狗たちが帰ってきました。
また有意として皆様にお会いできること、そして何より、あの穏やかで贅沢な時間に帰れることを心からうれしく思います。
シーズン1、2と、この物語を大切に育ててくださった皆様の愛が、再び僕たちを飯綱家へと運んでくれました。本当にありがとうございます。
「おいしいものは、みんなで食べるのが一番」と言いますが、この喜びを分かち合えることが何よりのご馳走です。
今回のお品書きも、心解けるような温かな時間を詰め込んでお届けします。ぜひ一緒に味わってください。
■越山敬達（飯綱オン役）のコメント
飯綱オン役を演じます。越山敬達です。
今回でシーズン3ということで、オンに向き合って4年目になります。と同時に、基さん有意さんとも4年目。自分自身の成長を記録してもらっているドラマでもあります。だからこその関係性の深まりが、作品にも反映されていたらいいなと思います。
そして今回も、旬の食材を使った、美味しそうで真似したくなるような料理がたくさん登場します。この村で生まれる、たくさんのドラマを支える「料理」という
柱にも注目していただけたらと思います。
変わりゆく何かと変わらぬ何かをぜひお楽しみください。
このドラマが皆さんにとって、ほっと一息つけるような存在になればうれしいです。
■原作：田中相のコメント
TVドラマ3期。素直に驚き、嬉しい気持ちでいっぱいです。スタッフやキャストの皆様、そして何より原作とドラマ1・2期をお引き立ていただいた皆様のおかげです。ありがとうございます。
前期と同じく漫画とドラマは異なる展開を見せますが、どちらの『天狗の台所』もお楽しみいただければ。私も放映が楽しみです！
■プロデューサー：五箇公貴のコメント
私も数々のドラマを作ってきましたが、シーズン3は初めての経験です。
これもひとえに原作やドラマを愛してくださっているファンの皆様のおかげです。本当に皆さんに支えられてるなと実感しています。ありがとうございます。私たちも成長した3人に早く会いたいです。オン役の越山敬達さんは会うたびに身長が伸びていて、私たちも皆様と同様に親になった気持ちで温かく見守っています。今回は2年ぶりですし駒木根さん、塩野さんより大きくなっている気もします…。
シーズン３は今までと少し違う所があるのですが、それはご覧頂くまでのお楽しみということで。今回も皆様がホッとする気持ちになれるドラマや、再現してみたい！と思っていただけるような料理の数々を準備しています。
天狗たちの新しい季節をお楽しみに。
【画像】レギュラーキャスト3人のソロカット
本作は、天狗の末裔たちが織りなす“丁寧な暮らし”と食をテーマにした物語。原作は田中相による同名漫画（講談社「月刊アフタヌーン」連載）で、原作者監修のもとオリジナルストーリーが展開される。2024年12月にSeason2が終了して以降、続編を望む声が多く寄せられていた中で、待望の新シーズンが実現した。
Season2では、オンがニューヨークへ戻り、有意は起業を決意、基は天狗の里で暮らし続けるなど、それぞれ別々の道を進んだ3人。Season3では、再び里に集うところから物語が始まる。今回はどんな出会いと、料理が登場するのか楽しみだ。
駒木根は「またあの世界が戻ってくると思うと自然と笑みがあふれ出てくる。“食”を通じた温かい時間や日常の小さな幸せを丁寧に届けたい」とコメント。塩野も「穏やかで贅沢な時間に帰れることがうれしい。“おいしいものはみんなで食べるのが一番”という喜びを分かち合いたい」と語った。
越山は「オンと向き合って4年目。自分自身の成長を記録してもらっているドラマでもあります。だからこその関係性の深まりが、作品にも反映されていたら」とし、「今回も、旬の食材を使った、おいしそうで真似したくなるような料理がたくさん登場する」と見どころを語っている。
また、原作者の田中は「素直に驚き、うれしい気持ちでいっぱい」とし、五箇公貴プロデューサーも「ファンの支えがあってこそのSeason3。これまでとは少し違う部分もあるので楽しみにしてほしい」とコメントしている。
■駒木根葵汰（飯綱基役）のコメント
『天狗の台所season3』制作決定しました。
改めまして、飯綱基役の駒木根葵汰です。
1人の作品ファンとして、またあの世界が戻ってくるのかと思うと自然と笑みがあふれ出てきます。
今回はこれまで以上に村の人々の関係性や成長、そして“食”を通じた温かい時間を丁寧に届けられたらと思っています。
日常の中にある小さな幸せや、誰かと囲む食卓の尊さを、またこの作品で感じてもらえたらうれしいです。
そして何よりも自分自身が楽しみながらのびのびとやっていけたらと思います。
皆様の日常にささやかな癒しをお裾分けしますので放送までお楽しみに！
■塩野瑛久（愛宕有意役）のコメント
言ったか言わずか「おかわり」の声を聞きつけて天狗たちが帰ってきました。
また有意として皆様にお会いできること、そして何より、あの穏やかで贅沢な時間に帰れることを心からうれしく思います。
シーズン1、2と、この物語を大切に育ててくださった皆様の愛が、再び僕たちを飯綱家へと運んでくれました。本当にありがとうございます。
「おいしいものは、みんなで食べるのが一番」と言いますが、この喜びを分かち合えることが何よりのご馳走です。
今回のお品書きも、心解けるような温かな時間を詰め込んでお届けします。ぜひ一緒に味わってください。
■越山敬達（飯綱オン役）のコメント
飯綱オン役を演じます。越山敬達です。
今回でシーズン3ということで、オンに向き合って4年目になります。と同時に、基さん有意さんとも4年目。自分自身の成長を記録してもらっているドラマでもあります。だからこその関係性の深まりが、作品にも反映されていたらいいなと思います。
そして今回も、旬の食材を使った、美味しそうで真似したくなるような料理がたくさん登場します。この村で生まれる、たくさんのドラマを支える「料理」という
柱にも注目していただけたらと思います。
変わりゆく何かと変わらぬ何かをぜひお楽しみください。
このドラマが皆さんにとって、ほっと一息つけるような存在になればうれしいです。
■原作：田中相のコメント
TVドラマ3期。素直に驚き、嬉しい気持ちでいっぱいです。スタッフやキャストの皆様、そして何より原作とドラマ1・2期をお引き立ていただいた皆様のおかげです。ありがとうございます。
前期と同じく漫画とドラマは異なる展開を見せますが、どちらの『天狗の台所』もお楽しみいただければ。私も放映が楽しみです！
■プロデューサー：五箇公貴のコメント
私も数々のドラマを作ってきましたが、シーズン3は初めての経験です。
これもひとえに原作やドラマを愛してくださっているファンの皆様のおかげです。本当に皆さんに支えられてるなと実感しています。ありがとうございます。私たちも成長した3人に早く会いたいです。オン役の越山敬達さんは会うたびに身長が伸びていて、私たちも皆様と同様に親になった気持ちで温かく見守っています。今回は2年ぶりですし駒木根さん、塩野さんより大きくなっている気もします…。
シーズン３は今までと少し違う所があるのですが、それはご覧頂くまでのお楽しみということで。今回も皆様がホッとする気持ちになれるドラマや、再現してみたい！と思っていただけるような料理の数々を準備しています。
天狗たちの新しい季節をお楽しみに。