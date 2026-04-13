気軽に登れる山=低山には心動かされる様々な魅力がいっぱい。アウトドア大好きイケおじ俳優・前川泰之さんがやって来たのは、和歌山県の日高川町と印南町の境にある真妻山（まづまやま）、標高523ｍ。紀伊山地の北西部に位置し、山頂からは360度のパノラマビューが楽しめるとあって多くの登山客が訪れる人気の山です。 ©スカイＡ 春の晴天に恵まれ、川越しに遠く聳えるのは真妻山、別名「日高富士」。その名のとお