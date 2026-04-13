セリエA 25/26の第32節 コモとインテル・ミラノの試合が、4月13日03:45にスタディオ・ジュゼッペ・シニガーリャにて行われた。 コモはアナスタシオス・ドウビカス（FW）、マルティン・バトゥリナ（MF）、ニコラス・パス（MF）といった面々がスターティングメンバーに並んだ。対するインテル・ミラノはマルクス・テュラム（FW）、フランチェスコ・エスポジト（FW）、フェデリコ・ディマルコ（DF）らが先発に名