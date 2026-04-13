本拠地レンジャーズ戦米大リーグ・ドジャ―スの大谷翔平投手は12日（日本時間13日）、本拠地レンジャーズ戦で「1番・DH」で先発出場。先発登板したサイ・ヤング賞2度の剛腕ジェイコブ・デグロム投手から5号となる先頭打者弾を放った。初球だった。大谷は内角への甘い速球を強振。右翼席へ運んだ。悠々とダイヤモンドを一周。ドジャースに先制点をもたらした。レンジャーズ地元局「レンジャーズ・スポーツネットワーク」の放