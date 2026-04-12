【モデルプレス＝2026/04/12】「2026年サンリオキャラクター大賞」開幕イベント（＠4月9日開催）に出席したM!LKの吉田仁人（よしだ・じんと／26）と曽野舜太（その・しゅんた／23）。モデルプレスはイベント後の2人に直撃し、最近笑顔になったエピソードや可愛さを感じた瞬間、推しキャラと一緒にしたいことなどを聞いた。【写真】M!LKメンバー、推しと共演で笑顔◆吉田仁人＆曽野舜太、塩崎太智の面白さで笑顔に「覚醒してる」―