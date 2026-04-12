3月から島根スサノオマジックに特別指定選手として加入した新井翔太。東京都出身で現在22歳の新井は、172センチ72キロのポイントガードだ。実践学園中学時代には全国中学校大会で優勝を果たし、その後進学した実践学園高校、青山学院大学でも中心選手として活躍してきた実力者である。順風満帆なバスケットボール人生を歩んできたように見えるが、プロへの道は決して平坦なものではなかった。 今年1月に行われ