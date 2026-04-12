お笑いコンビ「かまいたち」の山内健司（45）が12日までに自身のインスタグラムを更新。人気歌手との2ショットを公開した。「あゆさんのライブにVTR出演させていただきましたー」と書き出した山内。「ほんまは出させていただきたかったけど、スケジュールがどうしても無理で」とつづって浜崎あゆみとの2ショットをアップした。「見に行ってた嫁曰く、最高なライブだったらしく次は絶対行きたいっす」とコメント。「偽物とも