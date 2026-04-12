2026年4月10日現在、業務スーパーでは「月間特売」のチラシを公開しています。南関東（東京・神奈川・千葉・埼玉）エリアで爆弾価格となっている食料品を紹介します。ご飯のお供がお得... お買い得になっている商品は、ぜんぶで8つ。●ミリオングループ「小粒納豆（たれ・からしなし）」45g×3...48円●ハギワラ「からっと香ばしい油揚げ」5枚...54円●アサヒ飲料「カルピス」Lパック1000ml...570円●関口海苔店「焼きのり全型」全