「生涯収支マイナス５億円君（マイ億君）」として競馬予想を披露しているお笑いコンビ「霜降り明星」の粗品が１１日、自身のＹｏｕＴｕｂｅチャンネルを更新。桜花賞・Ｇ１（１２日、阪神・芝１６００メートル）の予想を公開した。粗品は「正直ギリギリまでスターアニスが本命やったんですが、展開予想をしていくうちに、リリージョワの印が上がって行きました」とデビューから無傷の３連勝を飾った１３番枠を本命に挙げた。