「生涯収支マイナス５億円君（マイ億君）」として競馬予想を披露しているお笑いコンビ「霜降り明星」の粗品が１１日、自身のＹｏｕＴｕｂｅチャンネルを更新。桜花賞・Ｇ１（１２日、阪神・芝１６００メートル）の予想を公開した。

粗品は「正直ギリギリまでスターアニスが本命やったんですが、展開予想をしていくうちに、リリージョワの印が上がって行きました」とデビューから無傷の３連勝を飾った１３番枠を本命に挙げた。

直近２戦は逃げ切り勝ちを収めているが、「不利なコースではあるんですが、今回この馬は逃げないと予想しています」と展開を想定。さらに「過去の３戦を見ると他の馬を怖がったりもまれ弱いとかではなく、スピードがありすぎて、逃げになっている印象で、控える競馬でもできると思っています」と自在に動けることを強調した。

４馬身差で圧勝し前走の紅梅Ｓが「このメンバーでは次元が違いすぎて、最後は流す形での勝利」だった内容も高く評価。さらに「調教後馬体重がプラス２０キロも買い材料で、ここにきてさらなる成長を見込めるのは大きい」と成長力も後押しになったようだ。

対抗には「阪神ＪＦを制した２歳チャンピオンで、能力上位なのは確実な一頭」と評価する１４番枠のスターアニスを挙げた。「速い上がりが使えるかどうかが不安要素」と挙げながらも、２歳女王に輝いた実力を尊重したようだ、さらにほかの有力馬についても、ドリームコアは右回り、アランカールは展開次第すぎる面を懸念して評価を下げたと明かした。

買い目は３連複の軸２頭ながしで（１３）（１７）―（３）（５）（７）（１０）（１１）（１２）（１４）（１５）の８点、（１３）（１５）―（３）（５）（７）（１０）（１１）（１２）（１４）（１７）の８点にくわえ、３連単フォーメーションで１着（１３）（１５）―２着（１３）（１５）―３着（７）（１４）の４点を挙げた。

今回の予想にコメント欄では「ドリームコア助かったー！」「対抗のスターアニスが飛ぶ可能性もゼロじゃないな」「桜は散りましたが馬券も見事に散りますね！」「またしても呪われた浜中」「今回はどんな外し方するのかぁ〜？」「切るから助かります」「金無くしたなるって負ける気満々なのおもろい」「絶妙な本命だな！！」「心置きなく消せるｗ」「絶対タバル見て決めたやろ」「これは当たる気がする」「切る予定だからありがたい」「１〜３番人気からちゃうんかい！」「なんか明日は当たる気がしてきた」「まじで勘弁してくれ」「絶対こないわ」「誰か台本書いとる？」「普通にルメールやないの」などの声が寄せられている。