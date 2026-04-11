現地４月11日、タイで開催されているU-20女子アジアカップの準々決勝で、U-20日本女子代表とU-20ベトナム女子代表が対戦。日本が４−０で快勝した。序盤から圧倒的にボールを保持したヤングなでしこが18分、板村真央のゴールで先制。さらに前半終了間際の45＋１分に田子夏海、そのわずか１分後に福島望愛が決めて、前半だけで３点のリードを奪う。後半も主導権を握り、61分に板村の強烈なミドル弾で４点目。ベトナムもまずは１