１８日放送のＮＨＫ「新プロジェクトＸ〜挑戦者たち〜」は、ドジャース・大谷翔平の二刀流誕生の舞台裏に迫る８３分に拡大の「大谷翔平二刀流誕生〜“はぐれ者”たちが野球の歴史を変えた〜」（土曜・午後７時半）として放送される。無謀だとも言われた二刀流を成功に導いたのは、当時日本ハムの監督だった栗山英樹氏をはじめとした、異色の経歴を持つ野球人たち。コーチ経験なしで監督に就任した栗山英樹氏。会社員や高校教