１８日放送のＮＨＫ「新プロジェクトＸ〜挑戦者たち〜」は、ドジャース・大谷翔平の二刀流誕生の舞台裏に迫る８３分に拡大の「大谷翔平 二刀流誕生〜“はぐれ者”たちが野球の歴史を変えた〜」（土曜・午後７時半）として放送される。

無謀だとも言われた二刀流を成功に導いたのは、当時日本ハムの監督だった栗山英樹氏をはじめとした、異色の経歴を持つ野球人たち。コーチ経験なしで監督に就任した栗山英樹氏。会社員や高校教師を経て球界に入った名物スカウトマン。中学で野球を諦めた名うてのトレーナー…。球団関係者がそれぞれの立場で尽力してきた二刀流育成についてスタジオで赤裸々に語る。

初公開の資料や貴重な証言も満載。当初は絶対に無理だと言われた壮大な夢に挑む若者と、その実現を支えた者たちの奇跡の物語。

◆二刀流誕生の舞台裏

投打の新星・大谷翔平。強行指名を後押しした球団の揺るがぬ信念と、二刀流構想の原点に迫る。前例なき道は、やがてチームに軋轢（あつれき）をもたらす。語られることのなかったチームメートの本音が、いま明かされる。

起用か、温存か――選択を迫られる中で、指揮官が守ろうとしたものとは。さらに今回、未公開の二刀流育成資料と栗山監督が当時の葛藤を綴った日記が初めて公開される。そして、迷いの果てに下された指揮官の覚悟の一手。それはやがて、”二刀流伝説”の始まりとなる。

◆ＭＣのコメント

有馬嘉男キャスター

「『二刀流の話はちょっと食傷気味』。そう思う方にこそ、この８３分を見てほしい。批判を浴びたドラフト強行指名。目の前の優勝と預かった未来の両立。普通であれば重圧に屈するような場面で、当事者たちは何を考えていたのか。スタジオでのやり取りは、僕たちの想定をはるかに超えていきました。世に溢れる大谷物語の、これが『決定版』。常識を疑い、夢を信じ抜いた人たちの情熱を目撃してください！」

森花子アナウンサー

「『Ｃｈａｌｌｅｎｇｅ ｗｉｔｈ Ｄｒｅａｍ』――常識に縛られず、夢をもって挑戦する。野球界の伝説、大谷翔平選手は、この言葉を具現化した存在です。しかし、物語が始まった頃、大谷選手本人ですら『常識』に縛られていました。その鎖を断ち切った“はぐれものたち”が今回の主役。潜在意識の中にある『常識』から解き放たれたら、我々の可能性はもっと広がるのかもしれません」