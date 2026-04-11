◇プロ野球 セ・リーグ 阪神9−3中日(11日、バンテリンドーム)前日は9回に4得点を奪い、中日に逆転勝利を飾った阪神。カード2戦目となったこの試合は序盤からリードを奪う展開。初回2アウトランナーなしで、3番森下翔太選手が中日先発・大野雄大投手から3試合連続となる6号ソロホームランで先制。2回にはノーアウトランナーなしから5番大山悠輔選手の1号ソロホームランで、2−0とリードを広げます。阪神先発は伊原陵人投手。3回に