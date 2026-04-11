◇プロ野球 セ・リーグ 阪神9−3中日(11日、バンテリンドーム)

前日は9回に4得点を奪い、中日に逆転勝利を飾った阪神。カード2戦目となったこの試合は序盤からリードを奪う展開。

初回2アウトランナーなしで、3番森下翔太選手が中日先発・大野雄大投手から3試合連続となる6号ソロホームランで先制。2回にはノーアウトランナーなしから5番大山悠輔選手の1号ソロホームランで、2−0とリードを広げます。

阪神先発は伊原陵人投手。3回に中日のドラフト6位ルーキー花田旭選手にプロ初ホームランで1失点を喫しますが、6回95球を投げ、被安打6、奪三振6、与四死球1、失点1。先発の役割を果たす好投を見せました。

打線はその後も援護。4回に8番伏見寅威選手の犠牲フライ、9番伊原投手のタイムリー安打で2得点。7回には中日2番手・仲地礼亜投手から4番佐藤輝明選手が2号3ランホームラン。クリーンアップの3人が、今季バンテリンドームに新設されたホームランウイングにたたき込む一発攻勢で中日を引き離しました。

8回に2点を奪われるも、9回には中日4番手・牧野憲伸投手から4番佐藤選手が2打席連続ホームランとなる3号2ランホームランで追加点。

阪神は12球団10勝一番乗り。3連勝で貯金『6』とし首位をキープ。今季先制したゲームは7戦7勝と安定した結果を残しています。