【モデルプレス＝2026/04/11】モデルの藤井サチが4月10日、自身のInstagramストーリーズを更新。12kg減量した当時のビフォーアフター写真を公開し、反響を呼んでいる。【写真】新婚の上智卒モデル「努力の賜物」12kg減量時のビフォアフ写真◆藤井サチ、12kg減量のトレーニングメニュー公開藤井は減量していた時のトレーニングメニューについてファンから質問を受け「週2の筋トレを2年間続けてまずは運動習慣つけました」とコメント