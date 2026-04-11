不動産営業マンの鉄板トーク「家を買うと賃貸と違って資産になりますよ」は本当なのか。「不動産Gメン」として活動する滝島一統さんは「営業マンが見せる試算は、賃貸より購入のほうが得になるように非現実的な数字で計算されている。リアルな試算を見れば住居費のトリックがわかる」という――。※本稿は、滝島一統『得する不動産バイブルハンコ押す前に読む本』（KADOKAWA）の一部を再編集したものです。写真＝iStock.com／bee