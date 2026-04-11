テレ東にて土曜夜に放送中の「出川哲朗の充電させてもらえませんか？」。4月11日（土）夜6時30分からは「㊗10年目突入！九州縦断135キロ！宮本武蔵ゆかりの熊本“雲巌禅寺（うんがんぜんじ）”から福岡“太宰府天満宮”へ！唐沢寿明がお祝いにキター！千秋も大暴れで哲朗タジタジ！ヤバいよヤバいよSP」と題した2時間半スペシャルをお届けします！【動画】出川哲朗”が、個性あふれるゲストと共に電動バイクで旅をする今回の