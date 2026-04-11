FC東京のFW尾谷ディヴァインチネドゥ「通用する部分も出てきたかもしれないけど」今シーズン、FC東京U-18から昇格したルーキー、FW尾谷ディヴァインチネドゥが稀有なポテンシャルを少しずつ解き放っている。身長191cm・体重86kgのサイズを武器にする18歳の規格外ストライカーは、試合終了間際に惜しい一撃を放った5日のFC町田ゼルビア戦を含めた百年構想リーグだけでなくFC東京の日々のトレーニングでも悪戦苦闘しながら、味わう