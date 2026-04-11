俳優の成宮寛貴が、17日放送の日本テレビ系『金曜ミステリークラブ!!!』（毎週金曜後7：00〜後7：56）内の再現ドラマに出演する。地上波での演技はおよそ10年ぶりとなる。【場面写真】迫真の演技…！瀋陽総領事館駆け込み事件の取材記者役・成宮寛貴嵐・二宮和也と千鳥・ノブが出演する同番組は、昨年放送されたスペシャル番組の好評を受け、装いも新たにレギュラー番組としてスタートする。世界各国の摩訶不思議な出来事か