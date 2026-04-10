「マクドナルド」の公式Xが、10日までに更新。人気商品のベーコンポテトパイと「ホロライブ」所属VTuber・轟はじめさんとのコラボムービーを公開し、約8万もの「いいね」が付いている。【写真】はじめさんのかわいすぎるベーコンコンダンス公式Xは、6日にはじめさんと思われるシルエットの画像をアップしており、今回の「ベーココンコンココンコンコン」とつづられた投稿で正式にコラボが発表。一緒に投稿されたムービーには、