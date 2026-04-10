ホロライブ・轟はじめ、マックコラボで“コンコンダンス”が万バズ「歌詞がぴったりすぎて天才」
「マクドナルド」の公式Xが、10日までに更新。人気商品のベーコンポテトパイと「ホロライブ」所属VTuber・轟はじめさんとのコラボムービーを公開し、約8万もの「いいね」が付いている。
【写真】はじめさんのかわいすぎるベーコンコンダンス
公式Xは、6日にはじめさんと思われるシルエットの画像をアップしており、今回の「ベーココンコンココンコンコン」とつづられた投稿で正式にコラボが発表。一緒に投稿されたムービーには、ベーコンポテトパイにアレンジされた歌詞に合わせて“コンコンダンス”を踊るはじめさんのかわいい姿が収められている。
このドアをノックするような振り付けがクセになる“コンコンダンス”は2025年にYouTubeやTikTokで話題となり、情報バラエティ番組『ラヴィット！』（TBS系）でも取り上げられたことがある。
再びバズった“コンコンダンス”を見たファンからは「可愛いすぎ」「タイアップ曲でまた聴けて嬉しい〜」「歌詞がぴったりすぎて天才」「すげぇ！こんなに合致するなんて！」など、絶賛の声が相次いでいる。
引用：「マクドナルド」X（＠McDonaldsJapan）
【写真】はじめさんのかわいすぎるベーコンコンダンス
公式Xは、6日にはじめさんと思われるシルエットの画像をアップしており、今回の「ベーココンコンココンコンコン」とつづられた投稿で正式にコラボが発表。一緒に投稿されたムービーには、ベーコンポテトパイにアレンジされた歌詞に合わせて“コンコンダンス”を踊るはじめさんのかわいい姿が収められている。
再びバズった“コンコンダンス”を見たファンからは「可愛いすぎ」「タイアップ曲でまた聴けて嬉しい〜」「歌詞がぴったりすぎて天才」「すげぇ！こんなに合致するなんて！」など、絶賛の声が相次いでいる。
引用：「マクドナルド」X（＠McDonaldsJapan）