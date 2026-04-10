お笑い芸人の大竹まことが同世代や全世代の男女に向けてお送りしているラジオ番組『大竹まことゴールデンラジオ』（文化放送・毎週月～金曜11:30～15:00）。4月10日の放送は、講談社から発売中の『ナルコトラフィコ』の著者であるジャーナリストの丸山ゴンザレス氏をゲストに迎え、金曜パートナーの大久保佳代子とともに話を聞いた。 大久保「嬉しい。『クレイジージャーニ