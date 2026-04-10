おかやまマラソン2025 おかやまマラソン実行委員会は10日、2026年11月8日に開催する「おかやまマラソン2026」の運営を支える団体ボランティア（5人以上）の募集を5月7日から、個人ボランティア（4人以下のグループまたは個人）の募集を6月1日から行うことを発表しました。 ボランティアは、大会当日のランナーの誘導や沿道の整理、前日のランナーの受け付けなどを行います。 中学生を除く15歳以上が参