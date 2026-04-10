Snow Manの向井康二が、フジテレビ系『トークィーンズ』4月16日の放送に登場することが番組公式Xで明かされ、予告映像が公開された。 【動画】向井康二のメロすぎ“本気デート”が見られる『トークィーンズ』予告／スノボデート風ムービー ■笑顔の運転シーンや華麗なスノボテクニックも披露 予告では「Snow Man向井康二が考える、女性が絶対喜んでくれる本気デ}