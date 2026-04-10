Snow Manの向井康二が、フジテレビ系『トークィーンズ』4月16日の放送に登場することが番組公式Xで明かされ、予告映像が公開された。

【動画】向井康二のメロすぎ“本気デート”が見られる『トークィーンズ』予告／スノボデート風ムービー

■笑顔の運転シーンや華麗なスノボテクニックも披露

予告では「Snow Man向井康二が考える、女性が絶対喜んでくれる本気デート」というナレーションと共に、笑顔の運転シーンや華麗なスノーボードシーン、テントで福田麻貴（3時のヒロイン）と肩を並べて笑い合う場面が映し出される。

スノーボードのテクニックを披露し、福田のスノーボードを撮影しながら応援し、「俺を見て」と言って福田の前を後ろ向きですべりながら、手を引いてレクチャー。

投稿では「次回の『トークィーンズ』はSnow Man向井康二のメロすぎデート」「2人きりの車内で照れまくり」「プロ級のスノボ披露」「マッサマンとは違う顔が見れます」などといった予告も公開されている。

コメント欄には「これはリアコすぎる」「プラベ二枚目のこーじが世間にバレる」「かっこいいスノボ姿が広まってしまう」「マッサマンとのギャップ」「オタクの夢が詰まってる」「この笑顔は沼すぎる」などといったファンの声が続々と到着。

なお向井は自身のInstagramで、スノボデート風動画をたびたび公開している。

■向井康二『トークィーンズ』予告映像

■手つなぎシーンにキュン！スノボデート風動画

■助手席気分も味わえるドライブシーンも登場するスノボ動画

■“ついといでや”のテロップにデート感があるスノボ動画