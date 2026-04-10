【モデルプレス＝2026/04/10】女優の本田望結が4月9日、自身のX（旧Twitter）を更新。妹でタレント・モデルの本田紗来とのショットを公開した。【写真】美人三姉妹末っ子が名門大学入学「2人とも綺麗すぎる」姉妹ショット公開◆本田望結、妹・本田紗来との2ショット望結は「妹が大学生です。泣けます」とつづり、明治大学へ入学した紗来との入学式ショットを投稿。大きなリボンがついたブラウスが特徴的なスーツ姿の紗来との肩を寄