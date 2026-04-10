本田紗来、明治大学進学を報告 入学式姉妹ショットも披露「2人とも綺麗すぎる」「憧れる」
【モデルプレス＝2026/04/10】女優の本田望結が4月9日、自身のX（旧Twitter）を更新。妹でタレント・モデルの本田紗来とのショットを公開した。
【写真】美人三姉妹末っ子が名門大学入学「2人とも綺麗すぎる」姉妹ショット公開
望結は「妹が大学生です。泣けます」とつづり、明治大学へ入学した紗来との入学式ショットを投稿。大きなリボンがついたブラウスが特徴的なスーツ姿の紗来との肩を寄せ合った密着ショットを披露している。また紗来も自身のSNSにて「大学に進学しました。充実した大学生活にしていきます」と報告した。
この投稿には「入学おめでとうございます」「こんな素敵な姉妹憧れる」「2人とも綺麗すぎる」「仲良しショットで癒される」などといった反響が寄せられている。（modelpress編集部）
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【写真】美人三姉妹末っ子が名門大学入学「2人とも綺麗すぎる」姉妹ショット公開
◆本田望結、妹・本田紗来との2ショット
望結は「妹が大学生です。泣けます」とつづり、明治大学へ入学した紗来との入学式ショットを投稿。大きなリボンがついたブラウスが特徴的なスーツ姿の紗来との肩を寄せ合った密着ショットを披露している。また紗来も自身のSNSにて「大学に進学しました。充実した大学生活にしていきます」と報告した。
◆本田望結＆本田紗来のショットに反響
この投稿には「入学おめでとうございます」「こんな素敵な姉妹憧れる」「2人とも綺麗すぎる」「仲良しショットで癒される」などといった反響が寄せられている。（modelpress編集部）
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