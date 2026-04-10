８人組アイドルグループ・ＣＵＴＩＥＳＴＲＥＥＴが韓国の人気音楽番組「ＭＣＯＵＮＴＤＯＷＮ」（Ｍｎｅｔ）出演時に披露した「かわいいだけじゃだめですか？」韓国語バージョンを１０日に配信リリースした。「ＭＣＯＵＮＴＤＯＷＮ」出演後、パフォーマンス動画がわずか３日間で３００万回再生を突破し、その勢いは衰えることなく現在７６０万回再生を記録。各国のユーザーから２万２０００件以上のコメントが寄せられ、