８人組アイドルグループ・ＣＵＴＩＥ ＳＴＲＥＥＴが韓国の人気音楽番組「Ｍ ＣＯＵＮＴＤＯＷＮ」（Ｍｎｅｔ）出演時に披露した「かわいいだけじゃだめですか？」韓国語バージョンを１０日に配信リリースした。

「Ｍ ＣＯＵＮＴＤＯＷＮ」出演後、パフォーマンス動画がわずか３日間で３００万回再生を突破し、その勢いは衰えることなく現在７６０万回再生を記録。各国のユーザーから２万２０００件以上のコメントが寄せられ、楽曲は「Ｓｐｏｔｉｆｙ Ｖｉｒａｌ Ｈｉｔｓ Ｋｏｒｅａ」、「Ｉｎｓｔａｇｒａｍ Ｖｉｒａｌ Ｓｏｎｇ」でも１位を獲得などヒットしている。

この反響を受け、「Ｍ ＣＯＵＮＴＤＯＷＮ」で披露したデビュー曲「かわいいだけじゃだめですか？」の韓国語バージョンを緊急リリース。“韓国のアイドルより韓国語の歌詞がたくさんある”と現地のファンから称されている。

８月には日本武道館で２日間の単独公演、さらに７月２５、２６日にはＦＣ会員限定ＪＴＢオフィシャルファンツアー「ＣＵＴＩＥ ＳＴＲＥＥＴ Ｌｉｖｅ ｉｎ Ｋｏｒｅａ ２０２６ ＳＵＭＭＥＲ」で韓国に再上陸する。この先、日本を飛び越え、世界でどんな活躍を見せるのか。