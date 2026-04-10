「2ちゃんねる」開設者で元管理人の「ひろゆき」こと西村博之氏が9日配信のABEMA「恋愛病院」（木曜午後10時）に「見届け人」として出演。東京大学公共政策大学院在学中のタレント神谷明采（あさ＝25）に2週連続でツッコミを入れた。「本気の恋を忘れたワケあり男女10人が恋愛だけに向き合う2泊3日のリハビリ生活」と題し、昨年12月24日に沖縄でロケを敢行。ロケに参加した前安芸高田市長の石丸伸二氏（43）と神谷が初日にお互い